Un cetățean străin de 40 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a atacat-o cu un cuțit pe fosta soție și pe iubitul acesteia. După executarea pedepsei, bărbatul va fi expulzat din Republica Moldova.

Potrivit Procuraturii Generale, atacul a avut loc în primăvara anului 2026, pe o stradă dintr-o localitate din sudul țării. Bărbatul i-ar fi aplicat mai multe lovituri victimelor.

O persoană care se afla alături de cei doi a alertat trecătorii, iar agresorul a fugit. Ambele victime au suferit răni grave.

Ce a declarat în instanță

Bărbatul nu și-a recunoscut vina și a spus că s-ar fi aflat în stare de șoc sau că ar fi fost provocat.

Acesta a fost condamnat la 15 ani de închisoare și va fi expulzat din Republica Moldova după executarea pedepsei.

Totodată, el va trebui să achite despăgubiri morale celor două victime și să restituie statului cheltuielile pentru expertizele judiciare.