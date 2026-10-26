Un biciclist de 43 de ani a murit, după ce a fost lovit, astăzi, de o mașină pe bulevardul Dacia din capitală.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, la volanul automobilului de marca Toyota se afla o femeie de 31 de ani. Aceasta l-ar fi tamponat pe biciclist în timp ce bărbatul se deplasa pe partea carosabilă.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.

Poliția precizează că informațiile prezentate sunt preliminare și pot fi actualizate în funcție de rezultatele investigațiilor.

Sursa video GBM Online