O femeie din Capitală a fost înșelată de escroci să le dea peste 900 de mii de lei. Aceștia s-au dat drept angajații unei bănci și au convins-o să dea această sumă unui bărbat, care ar fi fost responsabil de verificarea banilor. Nu e singurul caz de escrocherie din ultimele zile.

Victima care a rămas fără 900 de mii de lei este o femeie din municipiul Chișinău, în vârstă de 59 de ani. Escrocii au convins-o, folosind schemele testate deja, să dea banii, după ce s-au prezentat la telefon că reprezintă o instituție bancară. În cele din urmă, poliția a identificat persoana care a preluat banii.

Este vorba de un bărbat de 50 de ani, fiind reținut. Într-un alt caz, făcut public de poliție, o femeie de 75 de ani a rămas fără 92 de mii de lei după ce a căzut în plasa escrocilor. Banii au fost transferați unui bărbat din raionul Drochia, identificat și reținut ulterior de polițiști pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, victima a fost contactată prin intermediul aplicației Telegram de persoane necunoscute. Acestea s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor servicii specializate în combaterea criminalității cibernetice și au determinat-o să facă transferuri bănești. Bărbatul a fost identificat, iar la domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții și au fost găsiți banii victimei.

Cel de-al treilea caz raportat de poliție vizează o femeie de 54 de ani care a fost contactată telefonic de un bărbat, sub pretextul livrării unui colet. Ulterior, un alt bărbat, care s-ar fi prezentat drept polițist, a convins-o că datele sale au ajuns la escroci și i-a cerut informații despre banii pe care îi păstra acasă. Femeia a fost determinată să pregătească 300 de mii de lei și 8 500 de euro pentru o pretinsă verificare. Aceasta a sesizat Poliția, iar un cetățean ucrainean a fost reținut pentru 72 de ore.

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