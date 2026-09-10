Ion Ceban a participat astăzi, 10 septembrie, la evenimentul de lansare a lucrărilor de organizare a șantierului pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Primarul capitalei a venit la eveniment în scaun cu rotile.

Edilul capitalei a ținut un discurs la eveniment și a vorbit despre proiectul de extindere. Acesta a vorbit și despre celelalte proiecte cu reabilitarea străzilor Industrială și Mesager.

Prima apariție publică a lui Ion Ceban după operația la picioare

După trei săptămâni de absență, Ion Ceban a revenit în spațiul public. Primarul, care s-a accidentat în timpul unei vacanțe, a apărut la un eveniment din capitală într-un scaun cu rotile. Edilul a fost ajutat de soție să se deplaseze, semn că recuperarea nu s-a încheiat.

Ulterior Ion Ceban a difuzat imagini în care apare în scaun cu rotile și este ajutat să se deplaseze de soția sa. Primarul a ținut să precizeze că femeia care îl însoțește este soția sa și nu o bonă, menajeră sau persoană plătită, așa cum au comentat unii internauți.

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Ion Ceban după ce s-a accidentat în timpul vacanței din august. Deși de la incident s-au scurs aproape trei săptămâni, nici acum nu este clar unde și cum s-a produs incidentul. Pe 18 august, după ce a ajuns în țară, Ion Ceban a fost operat. Intervenția a durat aproximativ șapte ore. După operație, Ceban se deplasează în scaunul cu rotile.

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