O femeie de 55 de ani din raionul Dondușeni a rămas fără aproximativ 672 de mii de lei, după ce a fost convinsă de persoane necunoscute să investească bani prin intermediul unei platforme online. Victima a înțeles abia ulterior că a căzut în plasa escrocilor și a sesizat poliția după mai multe săptămâni.

Potrivit poliției, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute în perioada 15 iulie – 1 septembrie. Acestea ar fi convins-o că poate obține câștiguri prin investiții realizate prin intermediul unei platforme.

Crezând în promisiunile făcute de interlocutori, femeia le-a transmis mai multe sume de bani. Potrivit organelor de drept, banii proveneau din vânzarea unor terenuri agricole pe care le deținea.

În total, femeia ar fi pierdut aproximativ 672.000 de lei.

A sesizat poliția abia după ce și-a dat seama că a fost înșelată

Deși contactele și transferurile de bani s-au desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni, victima a apelat la poliție abia ieri, după ce și-a dat seama că nu mai poate recupera banii și că a fost înșelată.

Organele de drept investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele, precum și identitatea persoanelor implicate.

Opt escrocherii și 83 de tentative, în ultimele 24 de ore

Cazul din Dondușeni face parte dintr-o serie mai amplă de fraude raportate în ultimele 24 de ore. Poliția anunță că a înregistrat opt cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total de 1.697.679,41 de lei.

Șase dintre aceste cazuri s-au produs anterior, însă victimele au sesizat autoritățile abia în ultimele 24 de ore.

În același timp, polițiștii spun că au reușit să dejudece 83 de tentative de escrocherie, înainte ca suspecții să provoace prejudicii.

Poliția avertizează asupra „investițiilor” cu profit garantat

Organele de drept îi îndeamnă pe cetățeni să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele primite de la persoane necunoscute, în special la ofertele care promit câștiguri rapide sau profituri garantate.

Poliția recomandă:

să nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute;

să nu divulgați date personale, bancare sau coduri de acces;

să verificați atent orice platformă de investiții înainte de a depune bani;

să nu vă lăsați convinși de promisiuni privind câștiguri rapide și profituri garantate;

dacă suspectați că ați devenit victima unei escrocherii, să sesizați imediat Poliția la 112.