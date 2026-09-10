Peste un milion de lei, pierduți într-o singură escrocherie telefonică. O femeie de 70 de ani din Chișinău a fost convinsă că datele sale au fost folosite pentru a contracta un credit și că trebuie să-l „închidă”. Crezând că vorbește cu polițiști, femeia le-a dat escrocilor banii proveniți din vânzarea unui imobil.

Potrivit poliției, unul dintre cazurile raportate a avut loc în municipiul Chișinău. Pe 21 august, femeia de 70 de ani a fost sunată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției.

Escrocii i-ar fi spus că datele sale personale au fost folosite de alte persoane pentru contractarea unui credit. Pentru a o convinge că situația este una reală, suspecții au pretins că împrumutul trebuie „închis”.

Femeia a căzut în capcană și a transmis personal unui presupus curier 1.003.050 de lei. Banii proveneau din vânzarea unui imobil.

Peste 1,2 milioane de lei, pierdute în trei cazuri

Acesta este unul dintre cele trei cazuri de escrocherie telefonică despre care poliția a fost sesizată în ultimele 24 de ore, deși infracțiunile ar fi fost comise anterior și raportate abia acum de victime.

Prejudiciul total se ridică la 1.202.173,16 lei.

În același timp, vigilența altor cetățeni a permis prevenirea a 71 de tentative de escrocherie telefonică, înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii.

Poliția: „Nu transmiteți bani și coduri prin telefon”

Organele de drept avertizează că angajații instituțiilor statului nu le cer cetățenilor, prin telefon, să transmită bani pentru „închiderea” unor credite sau pentru rezolvarea unor probleme inventate.

Poliția recomandă ca, în cazul unui apel suspect, conversația să fie întreruptă imediat, iar tentativa să fie raportată la 112.