O femeie de 64 de ani din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei, după ce a fost sunată de persoane care s-au prezentat, pe rând, drept angajați ai companiei Orange, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Escrocii au convins-o că trebuie să acționeze urgent pentru a anula tranzacții suspecte și a-și proteja economiile.

Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic de mai multe persoane, care au folosit identități false pentru a-i câștiga încrederea. Sub pretextul că în conturile sale ar fi fost depistate tranzacții suspecte, femeia a fost determinată să urmeze instrucțiunile acestora.

Pentru a „proteja” banii, femeia a contractat un credit de la o instituție bancară, iar suma de 220.000 de lei a fost ulterior transmisă escrocilor prin intermediul unui curier.

Cazul a fost înregistrat de Poliție în ultimele 24 de ore.

Peste 50 de tentative de escrocherie, într-o singură zi

În aceeași perioadă, organele de drept au primit 52 de sesizări privind tentative de escrocherie telefonică. În aceste cazuri, victimele nu au suferit prejudicii materiale, ceea ce arată că mai multe persoane au reușit să recunoască schema și să nu urmeze indicațiile suspecților.

Poliția atrage atenția că escrocii se prezintă frecvent drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute și folosesc pretexte care creează panică și presiune asupra victimelor. Aceștia pot invoca tranzacții suspecte, conturi compromise, probleme cu numărul de telefon sau necesitatea „securizării” banilor.

Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să nu contracteze credite la indicația unor apelanți. De asemenea, nu trebuie divulgate prin telefon datele bancare, parolele, codurile de acces sau alte informații personale.