Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a rămas fără 283 de mii de lei după ce a fost prins într-o schemă de escrocherie telefonică. Suspecții s-au prezentat, pe rând, drept angajați ai Premier Energy, MAIB, Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul că pe numele victimei ar fi fost contractat un credit și că banii trebuie „verificați și securizați”, aceștia l-au convins să ia mai multe împrumuturi și apoi să transmită banii unor necunoscuți.

Potrivit Poliției, bărbatul a fost contactat de mai multe persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii cunoscute.

Victimei i s-ar fi spus că, pe numele său, ar fi fost contractat un credit în valoare de 130 de mii de lei. Pentru a-l convinge că situația este una reală și că banii trebuie protejați, suspecții au invocat necesitatea „verificării și securizării” mijloacelor bănești.

Sub presiunea escrocilor, bărbatul a contractat mai multe credite, iar ulterior a fost convins să transmită banii unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul său.

Prejudiciul total suferit de victimă se ridică la 283 de mii de lei.

Fapta a fost raportată abia acum

Poliția precizează că escrocheria a fost comisă anterior, însă victima a raportat cazul abia în acest weekend. În același timp, în zilele de weekend nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică.

Organele de drept anunță că 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate, înainte ca victimele să piardă bani.

Poliția: Nu transmiteți bani pentru „securizarea” lor

Poliția avertizează că angajații băncilor, ai instituțiilor statului sau ai companiilor nu solicită cetățenilor să transmită bani unor persoane necunoscute pentru presupusa „securizare” a acestora.

În cazul unor asemenea apeluri, oamenii sunt îndemnați să nu ofere date personale, coduri, parole sau informații bancare și să nu transmită bani. Apelul trebuie închis, iar cazul sesizat imediat la 112.