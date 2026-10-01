O femeie din Chișinău a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai serviciului pentru combaterea spălării banilor. Victima a fost convinsă că pe numele său ar fi fost contractate mai multe credite și, sub acest pretext, a transmis escrocilor bani și a contractat, la rândul ei, un credit bancar.

Potrivit Poliției, escrocheria a fost comisă în perioada 18–22 septembrie, iar cazul a fost sesizat oamenilor legii abia la 30 septembrie.

A transmis bani în două rânduri

Inițial, femeia a fost determinată să transmită unei persoane necunoscute 78.000 de lei și 1.000 de euro. Banii au fost predați în apropierea blocului în care locuiește.

Ulterior, escrocii au convins-o să contracteze un credit bancar. După ce a obținut banii, victima a mai transmis 100.000 de lei unei persoane necunoscute, pe o stradă din Chișinău.

Astfel, femeia a rămas fără 178.000 de lei și 1.000 de euro, bani care proveneau atât din economiile sale, cât și din creditul bancar.

Zeci de tentative, înregistrate într-o singură zi

Poliția precizează că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate și 61 de tentative de escrocherie, însă în aceste cazuri victimele nu au suferit prejudicii materiale.

Organele de drept le recomandă cetățenilor să fie atenți atunci când sunt contactați de persoane care se prezintă drept polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai altor instituții.

Dacă vi se solicită bani sau date confidențiale, Poliția recomandă să încheiați imediat conversația și să sesizați autoritățile la 112.