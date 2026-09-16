Radu Musteață, fostul ministru al Agriculturii care și-a dat demisia la doar două zile de la învestire, a fost numit astăzi la conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Numirea a fost anunțată de premierul Vasile Tofan, care a declarat că Musteață și-a recunoscut greșeala făcută în perioada în care a preluat mandatul de ministru. Totodată, Musteață a venit și o reacție pe Facebook în care a mulțumit lui Tofan pentru încrederea oferită.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Mă bucur să îl văd pe domnul Musteață din nou într-o funcție publică. Eu cred că și-a învățat lecția din greșeala pe care a comis-o la ministerul Agriculturii, dar noi nu avem atâți de mulți oameni care să nu-i valorificăm”.

Musteață spune că preia cu responsabilitate mandatul la AIPA

După ce a fost aprobată numirea sa în funcție de director la AIPA, Radu Musteață a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îi mulțumește premierului Vasile Tofan pentru încredere și spune că preia acest mandat cu responsabilitate.

„Preiau cu responsabilitate și hotărâre mandatul de Director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pentru mine, acest mandat nu înseamnă doar administrarea unei instituții. Înseamnă asumarea unui proces de transformare și fortificare a AIPA, astfel încât Agenția să devină o instituție modernă, eficientă și pregătită să funcționeze la standardele Uniunii Europene”, a scris Radu Musteață.

Totodată, fostul ministru a mai adaugat că revine în serviciul public cu noi forțe.

„Revin în serviciul public și cu o convingere pe care experiența ultimilor ani mi-a întărit-o: obstacolele, erorile, critica nu trebuie să ne oprească din efortul de a construi instituții puternice. Dimpotrivă, ele pot servi drept lecții pentru a face lucrurile și mai bine. Iar acum Republica Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni care să-și pună experiența, viziunea și competențele în slujba statului. Trebuie să implementăm reforme dificile, chiar și atunci când acestea nu aduc popularitate imediată”.

Ministrul Agriculturii, Radu Musteața, și-a dat demisia după doar trei zile de mandat

În luna iulie 2026, Radu Musteață a ajuns în centrul unui scandal la doar câteva zile după învestirea în funcția de ministru al Agriculturii. Întrebat dacă a făcut parte din fostul Partid Democrat din Moldova, acesta a negat inițial.

Ulterior, în spațiul public au apărut fotografii care sugerau că Musteață a deținut carnet de membru al formațiunii. Conducerea Partidului Social Democrat European a confirmat atunci că acesta a fost membru al formațiunii în urmă cu aproximativ 10 ani.

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În urma scandalului, Radu Musteață și-a anunțat demisia din funcția de ministru, la doar trei zile după învestire.

Acum, la câteva luni distanță, acesta revine într-o funcție publică și va conduce AIPA, instituția responsabilă de gestionarea și acordarea plăților și sprijinului financiar pentru sectorul agricol.

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