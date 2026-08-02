Luni începe a doua etapă de admitere la licee, iar elevii și părinții au la dispoziție un nou instrument care îi ajută să afle cât de mari sunt șansele de a obține un loc la instituția dorită. Platforma a fost creată în doar două zile de un tată care, anul trecut, a trecut prin emoțiile admiterii alături de fiul său și și-a dorit să ofere elevilor și părinților o modalitate mai simplă de a urmări concurența și clasamentele.

Această vară este una importantă pentru este Alexandr și fiul său, deoarece copilul urmează să își continue studiile la liceu. Pentru ca băiatul său să fie admis în instituția dorită, tatălș a apelat la platforma admis.md.

Alexandr, PĂRINTE: „Site-ul permite să îți evaluezi corect șansele de admitere. El permite să înțelegi pe ce loc te afli și cel mai important, permite să aduni toată informația și să primești totul într-un singur loc. Este foarte benefic deoarece e-scoala, site-ul oficial, nu oferă o astfel de fucționalitate.”

Conceptul platformei îi aparține lui Genadii Ganebnyi, care anul trecut a trecut prin emoțiile admiterii la liceu alături de fiul său. Dorind să afle mai ușor poziția candidatului în raport cu ceilalți concurenți, acesta a creat, în doar două zile și cu ajutorul inteligenței artificiale, un instrument online gratuit. Platforma preia datele publicate pe e-scoala.md și le oferă utilizatorilor informații despre clasamente, mediile de admitere, numărul locurilor disponibile și șansele estimate de a fi admiși la liceul dorit.

Ghenadii GANEBNYI, FONDATOR COMPANIE IT: „Ideea a venit din necesitățile personale. Anul trecut, fiul meu trecea în clasa a X-a.”

„A fost o provocare. Această platformă este creată exclusiv cu instrumente AI, noi atunci introduceam AI-ul în sistemul informatic. A fost ca o provocare ca să facem ceva care să fie totalmente implementat prin AI. Experimentul ne-a reușit. Am creat platforma în două zile. Înainte, după estimările noastre, pentru asta ar fi fost necesar o săptămână jumate sau două de muncă.”

Din datele acumulate pe platformă se creează o listă a liceelor cu cerere mare de înscriere şi a celor care duc lipsă de candidaţi.

Ghenadii GANEBNYI, FONDATOR COMPANIE IT: „Este o diferență mare dintre licee după concurență. Sunt top 5 licee ca Spiru Haret, Mircea Eliade, Gheorghe Asachi, Gaudeamus. La Spiru Haret sunt 5/6 persoane pe un singur loc.”

Platforma include și un Ghid al admiterii, cu informații actualizate despre procesul de înscriere la liceele din Chișinău. Totodată, rubrica „Curiozități” prezintă statistici privind cele mai solicitate profiluri și tendințele de admitere. Ghenadii spune că, după încheierea admiterii, platforma va afișa și rezultatele finale, oferind utilizatorilor o imagine completă asupra procesului.

Ghenadii GANEBNYI, FONDATOR COMPANIE IT: „După prima etapă de admitere, toate cererile au fost închise și acum liceele prelucrează datele. Putem vedea câți copii au fost admiși, la câți le-au respins cererea și câte dosare încă trebuie prelucrate.”

Autorul platformei atrage atenția că unele licee organizează și probe suplimentare de admitere, iar rezultatele acestora pot influența clasamentul final. Dosarele de admitere se depun exclusiv pe platforma e-scoala.md, iar fiecare candidat poate opta pentru cel mult trei licee. Pentru anul de studii 2026–2027, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport estimează deschiderea a 233 de clase de liceu, cu un total de 5.726 de locuri, cu 17 clase mai multe decât în anul precedent.