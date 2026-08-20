Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate al unei autostrăzi de aproximativ 125 de kilometri dintre Ungheni și Chișinău. Studiul va stabili pe unde va trece drumul, în ce condiții poate fi construit și cât va costa proiectul. Contractul este estimat la aproape 88 de milioane de lei, fără TVA.

Potrivt AND, autostrada va porni din Ungheni și va ajunge până în apropierea satului Budești.

Explicație a drumului în imagine/ andsa.md

Ce trebuie stabilit înainte de construcție

Compania care va câștiga licitația va analiza traseul autostrăzii, traficul, terenurile necesare și impactul asupra mediului. De asemenea, va identifica rețelele care ar putea fi afectate de lucrări și va pregăti planurile tehnice, estimările de costuri și documentele necesare pentru construcție.

Ce înseamnă studiul de fezabilitate

Toate aceste analize și documente vor forma studiul de fezabilitate. Acesta trebuie să arate dacă proiectul poate fi realizat, în ce condiții și cu ce costuri și va servi drept bază pentru etapele următoare de proiectare și construcție.

Când pot fi depuse ofertele

Contractul este estimat la 87,9 milioane de lei, fără TVA, bani din Fondul Rutier. Ofertele pot fi depuse până la 21 septembrie 2026, ora 10:00.