Moartea deținutului împușcat în timp ce încerca să evadeze de la Judecătoria Strășeni este investigată de Avocatul Poporului. Ombudsmanul vrea să afle dacă arma de foc a fost folosită legal și dacă au fost respectate toate procedurile. În același timp, instituția analizează și incidentele grave din armată, iar Ceslav Panico vorbește despre un eșec sistemic care pune în pericol până și dreptul la viață.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat după moartea deținutului de 23 de ani, împușcat de un polițist în timpul unei tentative de evadare de la Judecătoria Strășeni. Ombudsmanul spune că acest caz ridică semne de întrebare privind respectarea dreptului la viață și a solicitat o examinare detaliată a circumstanțelor în care a

Ceslav PANICO, AVOCATUL POPORULUI: „Pentru noi e important să investigăm cât de mult statul a putut oferi sau a avut alte alternative ca această persoană să nu fie împușcată. La fel, am început o investigație să vedem cât de pregătite au fost persoanele care au escortat, ce acces au avut la arma din dotare și dacă întradevăr a fost tras un glonte de prevenție. Pentru că din abordarea mea, acea persoană nu avea să evadeze prea departe.”

Potrivit Avocatului Poporului, acest caz, la fel ca alte incidente de abuz și tortură din penitenciare, este consecința unor probleme de sistem, precum infrastructura învechită, lipsa de personal și pregătirea insuficientă a angajaților.

Ceslav PANICO, AVOCATUL POPORULUI: „O problemă este că unele instanțe nu au o încăpere pentru persoanele care așteaptă ședința de judecată, ele stau fie în hol, fie în mașina de escortă. Noi nu analizăm doar cazul individual, ci cum un eșec sistemic a dus la un astfel de caz.”

De asemenea Avocatul Poporului investighează și seria de incidente din armată.

Ceslav PANICO, AVOCATUL POPORULUI: „Noi nu avem un mecanism clar de identificare a riscurilor. Vorbim de riscul atunci când întâmplător se împușcă sau cazuri de sinucideri. De exemplu la o unitate din nordul țării, unde s-a sinucis o persoană, acolo nu era psiholog.”

În fiecare an, Avocatul Poporului primește peste o mie de plângeri. Cele mai multe sunt legate de sănătate, protecție socială, dreptul la muncă și accesul la justiție.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Potrivit avocatului poporului, cele mai vulnerabile categorii rămân persoanele cu nevoi speciale, persoanele aflate în detenție sau post-detenție, precum și victimele violenței în familie. În multe cazuri, oamenii nu realizează că le sunt încălcate drepturile, iar alții evită să depună plângeri din frica de represalii sau stigmatizare.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul raportului anual privind drepturile omului. prezentat recent în Parlament.