S-a încheiat o epocă în comunitatea romilor. Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a fost condus astăzi pe ultimul drum de sute de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu. Cei care l-au cunoscut spun că a fost un lider implicat, care a luptat pentru drepturile romilor și dezvoltarea comunității. Așa cum și-a dorit, a fost înmormântat pe Dealul Romilor, într-un cavou din marmură verde, alături de familia sa. Funeraliile baronului au reunit întreaga comunitate, dar și tradiițiile și obiceiurile păstrate de sute de ani.

Două fotografii uriașe, din care zâmbea baronul de la Soroca, amenajate în curtea caseie sale, covorul verde, dar și melodiile unui taraf i-au întâmpinat pe toți cei veniți să -i aducă un ultim omagiu baronului Artur Cerari.

„Nu doar pentru rude, dar și pentru tot poporul este o pierdere foarte mare. A luptat pentru ca tot tineretul să meargă la învățat.”

„Ca el nu vor mai fi, era unic pentru toată lumea.”

„Suntem rude. Tatăl lui și mama mea au fost frați. Noi suntem verișori.”

Angela CERARI, SORA BARONULUI „La căpătâiul baronului Artur Cerari s-au recules fiicele sale, dar și numeroșii nepoți și oameni dragi, în timp ce un sobor de preoți a ținut o slujbă.”

Ulterior, cortegiul funerar a străbătut străzile Sorocii, iar zeci de oameni au ieșit la porți pentru a-și lua rămas-bun de la baronul romilor.

Robert CERARI, VERIȘORUL BARONULUI: „Așa era baronul. Unic în Republica Moldova și merită. A fost un om care toată viața a făcut bine, și vedeți cât de multă lume îi este alături pentru tot binele pe care l-a făcut, pentru că binele se întoarce.”

Vasile DRANGOI, PREȘEDINTELE COALIȚIEI VOCEA ROMILOR: „Dânsul prin exemple arăta cum trebuie de ieșit dintr-o situație, niciodată n-a fost persoana care nu a învățat de bine.”

Ceremonia a fost marcată de tradițiile și obiceiurile vechi ale comunității rome.

„Aducem onoarea pe ultimul drum al baronului nostru. – Așa e primit, de a aduce un cocoș? – Da, așa e primit de a aduce un cocoș.”

„baronul nostru a fost un om respectat și stimat de lume.

„Pentru mine este o onoare să duc drapelul pentru unchiul meu, Artur Cerari.”

„E cu bani, de pomană, se mânâncă totul ce e aici.”

„Am venit să-l petrecem pe baron. Totul este foarte frumos, așa cum și-a dorit.”

Artur Cerari a fost înmormântat la cimitirul de la Soroca, lângă tatăl său, fostul baron, Mircea Cerari.

Artur Cerari a murit pe 4 iulie, în urma unui stop cardiac, la vârsta de 65 de ani. Pregăririle pentru funeralii au durat mai bine de două săptămâni, timp în care corpul baronului a fost îmbălsămat. Artur Cerari a fost liderul comunității romilor mai bine de 3 decenii și s-a remarcat pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.