Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiști după ce a efectuat manevre periculoase cu motocicleta pe o stradă din Chișinău și nu s-a conformat semnalului de oprire. Acesta conducea un vehicul neînmatriculat, cu număr fals și fără permis de conducere.

Polițiștii au observat motocicleta în timp ce conducătorul acesteia efectua manevre periculoase în trafic. Tânărul a încercat să evite verificările, însă a fost găsit și documentat pentru mai multe încălcări.

Tânărul a comis mai multe încălcări

Acesta este acuzat de conducerea unui vehicul neînmatriculat, utilizarea unui număr de înmatriculare fals, conducerea fără permis, încălcarea regulilor de circulație care a generat o situație de accident și manifestarea unui comportament agresiv în trafic.

Materialele au fost remise instanței de judecată, iar motocicleta a fost ridicată și transportată la parcarea specială.

Nu este prima abatere de la lege

Pe 20 august, acesta a fost documentat pentru conducerea în stare de ebrietate a unei alte motociclete, fiind inițiat atunci un proces penal.