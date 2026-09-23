O femeie de 41 de ani este cercetată penal, fiind suspectată că ar fi furat o trotinetă electrică din curtea unui bloc de locuințe din Chișinău. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care femeia se apropie de trotinetă, o ia și pleacă. 

Elena Pozdîrcă
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Potrivit poliției, femeia de 41 de ani ar fi furat trotineta de circa 15 mii de lei care era lăsată fără supraveghere de proprietar, la intrarea într-un bloc locativ.

Ulterior, femeia a fost găsită de polițiști și escortată la inspectorat pentru a fi documentată. Dacă va fi găsită vinovată, ea ar putea sta după 4 ani după gratii.

Polițiștii continuă acțiunile pentru recuperarea bunului.

Recomandările poliției

Poliția recomandă cetățenilor să nu lase bunurile de valoare fără supraveghere și să utilizeze sisteme de siguranță.

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