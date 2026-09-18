Un bărbat de 33 de ani, domiciliat în municipiul Chișinău, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani și este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea unui jaf.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat în mod deschis telefonul mobil din mâna unei tinere, în timp ce aceasta se afla pe o stradă din sectorul Rîșcani. După ce ar fi luat telefonul, suspectul ar fi fugit într-o direcție necunoscută.

În urma celor întâmplate, tinerei i-ar fi fost cauzat un prejudiciu material estimat la aproximativ 17.000 de lei.

Suspectul, reținut pentru 72 de ore

La scurt timp polițiștii au reușit să identifice bărbatul. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Totodată, polițiștii verifică dacă bărbatul ar putea fi implicat și în alte infracțiuni similare.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea sta după gratii de la 2 la 5 ani.