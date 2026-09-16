Un tânăr a fost condamnat pentru furt, după ce a găsit 10 mii de lei în fața unui local din capitală și a plecat.

Potrivit procuraturii, totul s-a întâmplat la 3 februarie, aproape de miezul nopții. Inculpatul se afla într-un local din sectorul Ciocana.

Între timp, a ieșit și a observat pe scările localului o sumă de bani în valoare de 10 mii de lei. Acesta i-a ridicat și a plecat.

Îndemnul Procuraturii

Procuratura îndeamnă persoanele care găsesc bunuri străine să le predea celui mai apropiat sector de poliție, pentru a identifica și a-i restitui proprietarului.