Un șofer de 27 de ani s-a ales cu un proces-verbal contravențional și riscă să rămână fără permis de conducere după ce a fost surprins în trafic într-un mod extrem de periculos. Cazul a avut loc în această dimineață, la intersecția străzilor Decebal și Burebista din Bălți.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, conducătorul unui automobil de marca Toyota a circulat pe contrasens cu viteză, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Mai mult, ajuns în apropierea unei treceri pentru pietoni, șoferul nu a acordat prioritate pietonilor care traversau regulamentar strada și și-a continuat deplasarea cu viteză.

Poliția s-a autosesizat după apariția imaginilor

Ofițerii Direcției patrulare Nord a INSP s-au autosesizat în urma imaginilor video și au reușit să identifice conducătorul automobilului. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani.

Pentru comportament agresiv în trafic, polițiștii au întocmit un proces-verbal contravențional, iar materialele au fost expediate în instanța de judecată, cu propunerea de aplicare a sancțiunii sub forma privării de dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de la 6 luni la un an.

Totodată, șoferul a fost sancționat contravențional și pentru neacordarea priorității legale pietonilor.

Cazul urmează să fie examinat de instanță, care va decide asupra sancțiunii pentru comportamentul agresiv în trafic.