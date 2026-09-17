Un motociclist de 24 de ani a ajuns la spital după ce a ignorat somația polițiștilor de a opri, a accelerat și a pornit pe contrasens. La scurt timp, acesta s-a izbit frontal de un automobil, iar motocicleta a fost proiectată într-o altă mașină. Incidentul a avut loc astăzi, în capitală.

Cazul a avut loc în jurul orei 13:50, la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor. Inspectorii de patrulare au observat o motocicletă de model „Viper”, care nu avea număr de înmatriculare.

Polițiștii i-au solicitat conducătorului să oprească, însă acesta nu s-a conformat. Motociclistul a accelerat și și-a continuat deplasarea pe contrasens.

Impact frontal cu un „Peugeot”

La scurt timp, deplasarea periculoasă s-a încheiat cu un accident. Motociclistul a intrat în coliziune frontală cu un automobil „Peugeot”.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un alt automobil, de model „Volkswagen”, care era staționat pe marginea carosabilului.

În urma accidentului, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de ambulanță, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Nu avea permis și fusese sancționat recent

În timpul verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul de 24 de ani nu deține permis de conducere. Mai mult, acesta fusese sancționat recent pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Potrivit datelor din sistemele informaționale ale Poliției, tânărul figurează și cu alte încălcări ale legislației, inclusiv fapte ce țin de încălcarea ordinii publice.

Polițiștii continuă documentarea cazului.