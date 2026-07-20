După ce au încheiat examenele de gimnaziu, astăzi elevii au făcut primul pas spre o meserie. Electrician, bucătar, cofetar, mecanic auto sau asistent medical – sunt doar câteva dintre specialitățile pentru care optează tinerii. Deși dosarele pot fi depuse și online, sute de absolvenți au venit de dimineață la instituțiile de învățământ pentru a-și depune actele. Unii spun că s-au trezit cu noaptea în cap ca să prindă un loc. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării oferă 12.282 de locuri bugetare în 79 de instituții de învățământ profesional tehnic.

„Am decis să depun actele la medicină pentru că îndrăgesc această profesie.”

„Doresc să aplic la specialitatea rețele calculatoare.”

„Am ales electrician, electronist auto.”

„Eu cred că va fi complicat, dar voi face față cu greutăți, cu obstacole, dar cred că voi trece peste.”

La Colegiul de Medicină, zeci de tineri au venit încă de la primele ore ale dimineții ca să-și depună dosarele.

„Am ales această instituție ca să-mi ofer șansa să vin aici și să ajut viețile mai multor oameni.”

„Eu cred că va fi o perioadă foarte frumoasă, deoarece, am terminat etapa gimnazială și ne maturăm, încep clipele noi.”

Și la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale a fost aglomerație. Printre cele mai solicitate specialități se numără programarea și testarea produselor.

“Am ales acest colegiu pentru că toți spun că el este cel mai prestigios.”

Andrei CIOBANU, DIRECTORUL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE: „Anul acesta pentru candidați se oferă 518 locuri, la învățământul profesional tehnic secundar avem 96 de locuri, acolo avem o meserie conexă operator suport tehnic al calculatoarelor, operator introducere validare date și toate locurile sunt bugetare. La învățământul profesional tehnic post secundar avem 422 de locuri, dintre care 159 de la bugetul de stat și 263 prin contract.”

Pentru a evita cozile, la Centrul de Excelență în Transporturi candidații au fost programați din timp. Astfel, elevii au venit la instituție la ora stabilită și nu au fost nevoiți să aștepte ore întregi.

Olesea BAGRIN, DIRECTORUL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORTURI: „Am observat că așa este mult mai bine și nu ținem lumea în soare la coadă și la noi este lejer dat fiind faptul că avem această programare.”

Dosarele au fost depuse și la școlile profesionale. O tânără care a absolvit clasa a noua a venit împreună cu mama sa la școala profesională numărul cinci pentru a se înscrie la meseria de cofetar.

„Îmi place să lucrez cu mâinele să fac ceva al meu unic. Nu am influențat-o, dar am încercat să o susțin și să-i deschid calea spre meseria aleasă și sper că o să aibă succese.”

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an sunt disponibile 12.282 de locuri bugetare în 79 de instituții de învățământ profesional tehnic, inclusiv 2.866 de locuri pentru învățământul dual - cu 732 mai multe decât anul trecut. Candidații vor putea alege dintre 13 centre de excelență, dintre care două private, 34 de colegii, inclusiv șase instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Prima etapă a admiterii se va încheia pe 9 august în colegii și centrele de excelență și pe 16 august în școlile profesionale. A doua etapă va avea loc în perioada 13-23 august pentru colegii și centrele de excelență, respectiv 20-28 august pentru școlile profesionale.