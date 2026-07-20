Dezamăgirea fanilor argentinieni după pierderea finalei Cupei Mondiale în fața Spaniei a degenerat în violențe pe străzile din Buenos Aires. Mai mulți suporteri s-au confruntat cu forțele de ordine, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, relatează The Sun.

Violențele au izbucnit duminică seara, la scurt timp după fluierul final al meciului, când mii de suporteri adunați în centrul capitalei Argentinei au început să se confrunte cu polițiștii.

Potrivit publicației argentiniene Infobae, cel puțin 15 persoane au fost reținute, iar mai mulți civili și angajaţi ai autorităţilor au fost răniți.

Scandalul ar fi început după ce un grup de fani a urcat peste gardul de protecție al Obeliscului din Buenos Aires, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului. Ulterior, mai mulți suporteri au aruncat cu sticle și alte obiecte spre polițiști.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea. Confruntările au durat aproximativ 20 de minute. Șapte polițiști au suferit răni, iar printre persoanele afectate s-a numărat și un bărbat lovit în față în timpul altercațiilor. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Imagini de la fața locului arată străzi pline de resturi, iar polițiști echipați cu scuturi și bastoane înaintând prin mulțime.

Buenos Aires/ thesun.ie

Buenos Aires/ thesun.ie

Buenos Aires/ thesun.ie

thesun.ie/ thesun.ie

Tensiunile nu s-au limitat doar la tribune sau străzi. După meci, și jucătorii celor două echipe au fost implicați într-un conflict pe teren. Mijlocașul argentinian Leandro Paredes a avut o altercație cu spaniolul Gavi, iar arbitrul i-a arătat cartonaș roșu.

Leandro Paredes și Thiago Almada/ thesun.ie

Spania – Argentina/ thesun.ie

Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale în fața Spaniei, scor 0-1, după un gol marcat în prelungiri de Ferran Torres. Pentru Spania a fost al doilea trofeu mondial din istorie.

Citeste si : Spania este campioană mondială în 2026! A învins Argentina în finală după un gol marcat în prelungiri - VIDEO

În ciuda înfrângerii, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că va fi declarată zi liberă națională pentru celebrarea echipei. Data urmează să fie stabilită împreună cu jucătorii și stafful tehnic.