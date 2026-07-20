Cu o zi înainte de a cere votul de încredere al parlamentului, premierul desemnat a prezentat programul de guvernare al viitorului executiv, intitulat „Economie europeană, stat eficient”. Documentul pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea statului și accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Mâine voi merge în Parlament, împreună cu echipa de miniștri, pentru a cere votul de încredere. Pornim cu o ambiție clară: să readucem energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării”, a scris premierul desemnat.

Potrivit acestuia, guvernul își propune să repornească economia, să susțină antreprenorii și să creeze locuri de muncă mai bine plătite.

Totodată, programul prevede construirea „unui stat mai mic și mai eficient”, prin reducerea risipei și eliminarea suprapunerilor, dar cu servicii publice mai bune în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția socială.

Premierul desemnat mai afirmă că executivul va pune accent pe utilizarea responsabilă a banului public, transparență și echitate, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii pentru cetățeni.

Un alt obiectiv major al programului este accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe care premierul desemnat îl descrie drept „șansa istorică a generației noastre”.

Programul de guvernare va fi prezentat marți în parlament, împreună cu echipa de miniștri, în cadrul ședinței în care guvernul va solicita votul de încredere al deputaților.

Lista miniștrilor cu care va merge în parlament Vasile Tofan pentru a cere votul de încredere

Săptămâna trecută, Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în parlament. În listă sunt 4 nume noi, iar restul miniștrilor, inclusiv vicepremierii pentru Integrare Europeană și Reintegrare, rămân din Guvernul Munteanu. Șefi noi vom avea la Ministerul Agriculturii, cel al Finanțelor, cel al Sănătății și la Cultură.

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Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.