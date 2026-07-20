Radu Dutcovici, cunoscut ca activist și influencer politic din Moldova, cu vizibilitate mare online, este vizat într-o urmărire penală pe un caz de escrocherie. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către Șefa Secției Comunicare și Protocol, Diana Fetco.

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„Ofițerii INI și procurorii au realizat acțiuni de urmărire penală pe un caz de escrocherie. Acțiunile de investigație continuă”.

Cine este Radu Dutcovici

Radu Dutcovici este un tânăr activist și creator de conținut din Republica Moldova, cunoscut în special prin activitatea sa pe rețelele sociale, unde ar fi adunat peste 100 de mii de urmăritori.

Potrivit informațiilor publice, Dutcovici a fost implicat în activism civic și politic. Pe profilul său profesional apare menționată activitate de coordonare în organizații de tineret și implicare în proiecte de voluntariat, inclusiv în cadrul organizației de tineret a Partidului „Democrația Acasă”.