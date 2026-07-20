După o pauză de câteva luni, proiectul imobiliar cunoscut anterior sub denumirea „Palmieri şi stele”, de pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana al Capitalei, intră într-o nouă fază de dezvoltare. În scurt timp vor demara lucrările de construcţie a celui de-al doilea bloc.

Proiectul a început în 2007, însă în 2015 a fost declarată insolvenţa. Chiar dacă în 2016 a fost aprobat un plan de restructurare, prea puţini credeau că situaţia mai poate fi salvată. Primele speranţe au apărut abia în 2017, când a fost numit în funcţie un nou administrator de insolvenţă – Ruslan Vasiliev.



„Un rol important l-a jucat planul bine structurat de salvare a proiectului imobiliar, pe care l-am prezentat oamenilor ce investiseră în apartamente. De asemenea, a contat mult încrederea oamenilor – planul propus de mine a fost susţinut de 98% din participanţii la adunarea în care l-am prezentat. Dar, la fel de importantă a fost receptivitatea, deschiderea pe care am întâlnit-o atât la nivelul instanţelor de judecată, cât şi la nivelul organelor administraţiei publice locale din Chişinău. Cu toţii am crezut că acest proiect imobiliar poate fi readus la viaţă şi minunea s-a întâmplat”, afirmă Ruslan Vasiliev.



Al doilea an consecutiv, oamenii care au investit banii în acest proiect imobiliar continuă să primească cheile de la apartamente. O bună parte dintre ei s-au mutat deja, iar urmează să o facă.



„Am muncit mult şi, chiar dacă ne pierdusem speranţa şi am aşteptat atâţia ani, acum ne bucurăm că este rezultat. Suntem proprietari şi nu am pierdut banii investiţi. Am recăpătat încrederea şi privim cu mult optimism în viitor”, a povestit unul dintre proprietarii apartamentelor.



„După toate prin câte am trecut, nu credeam că voi reuşi să obţin vreodată cheile de la apartament. Acum am propria casă, care e înregistrată oficial ca şi proprietate a mea. Este un final fericit – lucrurile bune se mai întâmplă”, a relatat alt locuitor al complexului.



În scurt timp, ar urma să fie demarate şi lucrările de construcţie la cel de-al doilea bloc al acestui complex imobiliar, iar încă circa 100 de familii şi-ar putea vedea realizat visul de a avea propria locuinţă.



„Pentru a putea demara lucrările de construcţie la blocul doi,urmează să obţinem superficia contractuală de la autorităţile locale din Chişinău. Am depus deja setul de documente necesar în acest sens şi acum aşteptăm inclusiv decizia Consiliului Municipal Chişinău. Autorităţile locale din capitală au crezut în noi atunci când am reuşit să readucem la viaţă acest proiect imobiliar. Ne-au tratat cu deschidere şi receptivitate şi mă bucur că noi am fost la înălţimea aşteptărilor. Şi de această dată va fi la fel, pentru că avem o motivație puternică – ceea ce facem este pentru oameni, pentru ca alte circa 100 de familii să aibă propriul apartament în acest complex imobiliar”, afirmă Ruslan Vasiliev.



Oamenii așteaptă cu nerăbdare demararea lucrărilor și sunt convinși odată ce își vor primi cheile de la apartamente, vor deveni mai încrezători în ziua de mâine.



„Aşteptăm cu nerăbdare să demareze lucrările de construcţie la noul bloc. Sunt convins că acest lucru se va întâmpla în curând, pentru că, cu cât mai repede va fi construit blocul, cu atât mai repede vom primi apartamentele”, a spun o persoană care așteaptă locuința.



„Perspectiva de a avea apartament în acest complex imobiliar mă face să fiu mai încrezut în ziua de mâine. Propria casă deja e o garanţie că totul va fi bine. Nu te mai gândeşti să pleci, să cauţi o viaţă mai bună în altă parte. Așa că aștept cu nerăbdare să demareze lucrările de construcţie şi să devin proprietarul unui apartament în acest bloc”, a relatat alt investitor, care este așteaptă să demareze lucrările.

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