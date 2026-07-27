Tinerii care vor să urmeze o facultate în Republica Moldova își pot depune, începând de astăzi, 27 iulie, dosarele de admitere pentru anul de studii 2026–2027. Înscrierea se face exclusiv online, prin intermediul platformei eadmitere.gov.md, iar termenul-limită pentru depunerea actelor este 1 august.

Potrivit ministerului Educației și Cercetării, universitățile de stat pun la dispoziția candidaților 9.013 locuri finanțate de la bugetul de stat. Dintre acestea, 5.380 sunt destinate studiilor superioare de licență și integrate, 2.771 – programelor de master, iar alte 862 de locuri sunt rezervate pentru rezidențiat, secundariat clinic și studii superioare de doctorat.

Tinerii pot să depună actele la cel mult 3 universități simultan

Candidații au posibilitatea să participe simultan la concursul de admitere la cel mult trei universități și pot selecta până la trei programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor.

Procesul de admitere se desfășoară online, prin platforma eadmitere.gov.md, unde viitorii studenți își pot crea cont, completa dosarul și urmări rezultatele concursului de admitere.