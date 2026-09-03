Perioada electorală a alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei a început astăzi, 3 septembrie, iar scrutinul va avea loc pe 15 noiembrie 2026, anunță Comisia Electorală Centrală.

Potrivit programului calendaristic aprobat pentru organizarea alegerilor, în această perioadă vor fi constituite organele electorale inferioare și organizate secțiile de votare. CEC va recepționa și examina documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan.

De asemenea, vor fi actualizate listele electorale, iar alegătorii și funcționarii electorali vor fi informați și instruiți cu privire la desfășurarea scrutinului.

Campania electorală va începe pe 16 octombrie 2026.

Perioada electorală se va încheia după confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului noului bașcan al UTA Găgăuziei.

În aceeași zi, pe 15 noiembrie, vor avea loc și alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Socialiștii au un candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei

Partidul Socialiștilor are deja un candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat că este vorba despre Grigori Uzun, care a candidat și la alegerile pentru funcția de bașcan din urmă cu trei ani.

Funcția de bașcan al UTA Găgăuziei, vacantă din 17 august 2026

Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat vacantă funcția de bașcan pe data de 17 august 2026. Decizia a fost susținută de președintele Adunării, Valentin Gaidarji, și de 11 deputați. Nu s-a trecut însă fără scandal nici de această dată. Înainte de vot, bașcanul interimar Ilia Uzun i-a îndemnat pe deputați să nu se grăbească cu această decizie și să aștepte examinarea de către Curtea Supremă de Justiție a recursului depus de Evghenia Guțul.

În cele din urmă, Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze a declarat vacantă funcția de bașcan, dar deputații nu au stabilit o dată pentru alegerea bașcanului, asta urmând să se întâmple în cadrul unei ședințe separate după ce parlamentul de la Chișinău va aproba în lectura a doua modificările la Codul electoral. Evghenia Guțul a fost arestată pe 25 martie 2025, iar acum un an pe 5 august, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Pe 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința împotriva Evgheniei Guțul, iar cea din urmă a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție.

Citeste si : Scandal la Adunarea Populară a Găgăuziei, după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă - VIDEO