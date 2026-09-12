Începe recoltarea florii-soarelui în raionul Ștefan Vodă. Fermierii au intrat deja în lanuri, iar primele rezultate sunt promițătoare. Față de anul trecut, când seceta a compromis o parte din roada, recolta este vizibil mai bună. Floarea-soarelui rămâne unul dintre cele mai importante produse agricole de export ale Republicii Moldova, anul trecut atingând și un record în acest sens.

Așa își încep diminețile fermierii din raionul Ștefan Vodă. Combinele, tractoarele și camioanele de mare tonaj au intrat într-un lan de peste 80 de hectare, semănat în această primăvară cu floarea-soarelui. Recoltarea a început în forță, iar fermierii spun că a fost dat start sezonului cu câteva zile mai devreme decât în anii precedenți.

„-Cum anul trecut ne-a atacat seceta… Anul acesta este foarte bine. Eu aș crede că e mai bine.

-În ce regiuni ați recoltat?

-Volintiri, Simionovca și acum am trecut aici.”

Totul depinde însă de zona în care au fost amplasate culturile și de cantitatea de precipitații căzută pe parcursul verii. Mecanizatorii spun că pe acest teren, aflat în apropierea orașului Ștefan Vodă, ploile au fost suficiente. În alte zone ale raionului, unde precipitațiile au fost mai puține, recolta este mai slabă.

„-Ușurel e mai bună față de anul trecut.

-O să fie ulei?

-O să fie oliacă.”

Fermierii afirmă că semințele recoltate în aceste zile au umiditatea necesară și pot fi transportate direct către punctele de recepție, prelucrare și depozitare.

„Răsărita știu că iubește mai multă umezeală.

-Da, au fost ploi și e bine. Acum arată bine.”

În acest an agricol, în raionul Ștefan Vodă au fost semănate 12 370 de hectare cu floarea-soarelui. Recoltarea este la început, cu o producție medie de o tonă și jumătate la hectar. La începutul lunii septembrie, un kilogram de semințe costa între 8 lei și 80 de bani și 9 lei și 70 de bani. Floarea-soarelui este unul dintre cele mai importante produse agricole de export ale Republicii Moldova. Anul 2025 a fost un an record pentru exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova, atât ca volum, cât și ca valoare. În perioada august–decembrie, exporturile din recolta anului 2025 au ajuns la circa 385 mii de tone, cu 36 la sută mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. Turcia și România au fost principalele piețe de desfacere, absorbind împreună peste 85% din exporturi.