A început turul doi al procesului de admitere la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Candidații care nu au reușit să obțină un loc în sesiunea de bază sau care vor să participe la concursul pentru locurile rămase disponibile își pot depune dosarele online în perioada 15 - 17 august.

Primele rezultate ale turului doi vor fi anunțate pe 21 august. În aceeași zi va începe și etapa de confirmare a locului obținut. Candidații care vor fi declarați admiși vor trebui să prezinte actele în original la instituția de învățământ. Depunerea dosarelor în original va putea fi făcută în perioada 21- 22 august.

După finalizarea acestei etape, universitățile vor afișa rezultatele finale ale sesiunii suplimentare pe 24 august.

Atenție sporită la depunerea dosarelor

Candidații sunt îndemnați să verifice informațiile publicate de universitățile la care vor să participe la concurs, inclusiv lista locurilor disponibile și condițiile de admitere pentru fiecare program de studii.

Peste 18 mii de candidați, admiși în sesiunea de bază

Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare decât în aceeași etapă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării.

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