Un cetățean străin a fost depistat pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 31.350 de euro, bani pe care nu i-ar fi declarat autorităților vamale. Cazul a fost documentat de angajații postului vamal al aeroportului, împreună cu polițiștii de frontieră, în timpul controlului pasagerilor care urmau să zboare spre Alicante.

Potrivit Serviciului Vamal, în timpul controlului neintruziv al bagajului de mână, în rucsacul pasagerului au fost observate obiecte cu o formă și dimensiuni care semănau cu teancuri de bancnote.

Suspiciunile i-au determinat pe vameși să efectueze un control fizic detaliat al bagajului.

Banii erau ascunși în rucsac și într-un articol vestimentar

În urma verificărilor, angajații vamali au găsit 31.350 de euro în numerar. O parte din bani se afla într-un buzunar interior al rucsacului, iar o altă parte era ascunsă în interiorul unui articol vestimentar.

Suma îi aparținea unui cetățean străin în vârstă de 40 de ani și nu fusese declarată organelor vamale în modul prevăzut de legislație.

Banii au fost ridicați, iar cazul este examinat în continuare de angajații Serviciului Vamal.