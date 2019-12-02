Un tanar de 24 de ani a fost retinut de politisti in Aeroportul International Chisinau. Acesta se indrepta spre Londra si avea in bagajul sau peste 5600 de tigari de diferite marci.

Potrivit politiei de frontiera, totul s-a intamplat ieri. In timpul controlului, in geanta acestuia, oamenii legii au gasit 28 de blocuri de tigari.

Politistii mentioneaza ca acestea erau "bine ascunse." Tanarul avea cetatenia Republicii Moldova si a Romaniei.

Acesta s-a ales cu un proces-verbal si urmeaza sa achite o amenda de 7500 de lei.