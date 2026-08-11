Un tânăr de 28 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce polițiștii au găsit 15 pachețele cu mephedrone în geanta acestuia într-un parc din Chișinău. Când autoritățile au încercat să-l oprească, bărbatul a aruncat geanta, iar un alt pachețel l-a înghițit. În total, cele 16 pachete conțineau aproape 19 grame de droguri. Acesta a spus că drogurile erau pentru consum propriu, nu pentru vânzare.

Potrivit Procuraturii Generale, pe 8 martie, tânărul a fost observat de polițiști într-un parc din capitală. Când au încercat să-l oprească, acesta a aruncat o geantă cu 15 pachete de tip „zip-lock”, învelite în bandă adezivă.

Ulterior, bărbatul a înghițit un alt pachețel cu aceeași substanță. Acesta a fost recuperat în urma unei intervenții medicale.

Rezultatele expertizei

Expertiza a confirmat că toate cele 16 pachete conțineau mephedrone, în cantitate totală de 18,965 grame.

Condamnatul și-a recunoscut parțial vina.