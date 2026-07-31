Un tânăr este căutat de scafandrii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după ce a dispărut în apele râului Nistru, pe plaja din Vadul lui Vodă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 31 iulie.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:40. Din primele informații, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre ei a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață.

Ceilalți tineri au observat dispariția acestuia și au alertat imediat serviciile de urgență.

La fața locului au intervenit scafandrii, care desfășoară operațiuni subacvatice pentru găsirea persoanei dispărute.

Cauzele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.