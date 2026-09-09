Momentul accidentului produs astăzi la Măgdăcești, raionul Criuleni, a fost surprins de o cameră video. În imagini se vede cum un BMW se deplasează cu viteză, iar la scurt timp ajunge în parapetul care separă sensurile de circulație.

Tatiana Demian
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Impactul a fost violent. Mașina s-a izbit în plin de parapet, iar o porțiune semnificativă a acestuia a fost distrusă. Automobilul a fost grav avariat în urma coliziunii. Imaginile apărute pe rețelele de socializare surprind amploarea distrugerilor produse în urma impactului.

Șoferul a ajuns la spital

Astăzi, un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit cu putere de parapetul care delimitează sensurile de circulație. Impactul a fost atât de puternic, încât automobilul a fost distrus aproape în totalitate. Șoferul a fost externat în scurt timp.

Accidentul s-a produs în jurul orei 12:00, la ieșirea din satul Măgdăcești.

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