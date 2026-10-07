Un șofer în vârstă de 67 de ani a fost identificat și amendat de polițiști, după ce a fost surprins la volanul unui automobil Rox în timp ce se deplasa pe spațiul destinat circulației pietonilor.

Incidentul s-a produs pe 2 octombrie, pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei. Din imaginile video surprinse de martori și publicate pe internet se vede cum automobilul circulă pe trotuar, printre pietoni.

În anumite momente, oamenii sunt nevoiți să se ferească din calea mașinii pentru a evita să fie loviți.

Șoferul a fost identificat și amendat

Ofițerii de patrulare ai INSP au identificat conducătorul automobilului. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 67 de ani.

Poliția precizează că șoferul a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație.