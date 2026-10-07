Tensiunile din scuarul Catedralei au continuat și astăzi. Termoelectrica a început lucrările pentru remedierea avariei la rețeaua termică, în pofida disputei cu Primăria Chișinău, care susține că intervenția are loc fără autorizație. Între timp, viceprimarul Victor Pruteanu și șeful Poliției Chișinău, Marin Garaz, au făcut schimb de replici. Spiritele s-au încins și între polițiști și deputații Alternativa, printre care Olga Ursu și Gaik Vartanean.

UPDATE 11:25 Termoelectrica efectuează săpături la locul avariei.

UPDATE 10:58 Viceprimarul Victor Pruteanu și șeful Poliției Chișinău, Marin Garaz continuă schimbul de replici.

UPDATE 10:55 Termoelectrica a început remedierea avariei. Zona este încercuită și păzită de polițiști.

UPDATE Poliția a făcut cordon pentru autospeciala de la Termoelectrica. Autospeciala a ajuns la locul avariei, unde urmează să fie efectuate săpături.

Disputa dintre cei doi a escaladat în stradă, iar mai mulți polițiști au fost imobilizați în Scuarul Catedralei. Totodată, au ajuns și deputați din fracțiunea Alternativa, printre care Olga Ursu și Gaik Vartanean.

De unde a pornit conflictul între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Conflictul a pornit de la lucrările pe care Termoelectrica vrea să le facă în zonă. Compania spune că intenționează să intervină pentru remedierea avariei la rețeaua termică. Primăria susține însă că săpăturile sunt făcute fără permisiune și cere respectarea procedurilor.

Astfel, o avarie la rețeaua termică s-a transformat într-un conflict deschis între reprezentanții administrației municipale, poliție și Termoelectrica, iar situația din scuarul Catedralei rămâne tensionată.