Un șofer de 28 de ani a pierdut controlul asupra mașinii și a derapat de pe drumul Chișinău - Orhei. Accidentul s-a produs ieri, iar în urma acestuia nicio persoană nu a fost rănită.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție au comunicat că, conducătorul auto nu a a adaptat viteza la condițiile de drum, iar acest lucru a dus la pierderea controlului asupra mijlocului de transport.

În imaginile surprinse la locul accidentului se vede cum mașina a ieșit de pe partea carosabilă și a ajuns în șanțul de la marginea drumului, unde s-a oprit cu partea frontală.

Șoferul n-a consumat alcool.

*Sursa video: TV NORD