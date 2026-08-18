Un bărbat de 35 de ani, din Hâncești, a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a cerut 1.200 de euro de la un alt bărbat, susținând că poate influența persoane publice pentru obținerea unui permis de conducere pentru tractor Acesta este anunțat în căutare.

Potrivit Procuraturii Generale, în primăvara anului 2024, bărbatul ar fi susținut că poate influența persoane publice care eliberează certificatele de tractorist-mecanic și permisele de conducere pentru tractoare.

Acesta i-ar fi cerut unui bărbat 1.200 de euro. Banii urmau să fie transmiși unor persoane publice pentru a facilita obținerea permisului de conducere pentru tractor.

Nu este la prima condamnare

Potrivit procurorilor, bărbatul nu se află la prima abatere de la lege. Anterior, acesta a fost condamnat pentru furt, jaf, tentativă de viol, răpirea unui mijloc de transport și violare de domiciliu.