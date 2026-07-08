Un bărbat de 47 de ani din Cricova este cercetat penal, după ce a spart geamul unui automobil la Chișinău și a furat telefoane mobile și bani. Prejudiciul cauzat depășește 8.000 de lei, iar bunurile au fost recuperate proprietarului.

Potrivit poliției, bărbatul a spart geamul unei mașini parcate în sectorul Rîșcani al capitalei. Acesta a luat din interiorul automobilului două telefoane mobile și bani, după care a fugit de la locul infracțiunii.

Ulterior, acesta a fost identificat și reținut, iar bunurile furate, în valoare de peste 8.000 de lei, au fost restituite persoanei prejudiciate.

Dosar penal pentru furt

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru furt. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul este pasibil de o pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani.

Recomandările poliției pentru șoferi

Poliția recomandă conducătorilor auto să nu lase în automobile obiecte de valoare sau bunuri personale la vedere, deoarece acestea pot atrage atenția infractorilor. În cazul în care observă persoane suspecte sau constată că le-au fost furate bunuri din mașină, șoferii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile.