A inventat o urgență pentru a ajunge la o aniversare, iar apoi a încercat să „rezolve” problema cu bani. Un bărbat de 59 de ani din raionul Orhei a apelat la 112 și a spus că își va incendia automobilul. Polițiștii au intervenit, dar au constatat că alerta era falsă.

Potrivit poliției, bărbatul a apelat serviciul de urgență și a anunțat că urmează să-și incendieze automobilul. Polițiștii au intervenit imediat pentru a preveni un eventual incident.

Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că informația transmisă prin 112 nu era adevărată.

Bărbatul se afla în stare avansată de ebrietate și le-ar fi recunoscut polițiștilor motivul pentru care a recurs la apelul fals.

Voia să ajungă la o zi de naștere

Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi recurs la această metodă pentru a ajunge la o zi de naștere organizată într-o localitate vecină.

Astfel, în locul unei urgențe reale, polițiștii au fost mobilizați pentru o situație inventată.

A încercat să-i convingă pe polițiști cu bani

Incidentul nu s-a încheiat însă odată cu stabilirea apelului fals.

Ajuns la sediul Poliției, bărbatul le-ar fi propus oamenilor legii bani pentru ca aceștia să nu-l documenteze pentru faptele comise.

Polițiștii au refuzat mita și au documentat cazul.