Cocostârcul negru din Estonia, găsit împușcat în raionul Rîșcani, a avut o poveste emoționantă de viață. Pe când avea doar câteva săptămâni, cuibul în care trăia s-a prăbușit, Lembe fiind singurul care a supraviețuit. A fost salvat de specialiștii estonieni. Când a împlinit 3 luni și jumătate, pasărea a pornit în prima sa migrație spre Africa. A traversat în siguranță Lituania, Letonia, Belarus și Ucraina, țară aflată în război. Drumul lui Lembe s-a oprit definitiv în Moldova, unde a fost împușcat. De ieri și până azi, poliția nu a aflat nimic nou pe acest caz.

Acesta este momentul emoționant în care puiul de cocostârc negru, Lembe, este adoptat de noua sa familie, la fel de barze negre, în Parcul Național Karula, din Estonia. Se întâmplă după ce, pe când Lembe avea doar câteva săptămâni, cuibul părintesc s-a prăbușit sub propria greutate, iar dintre cei doi frați, el a fost unicul care a supraviețuit. Ca să îl salveze, o echipă de ornitologi din Estonia l-a preluat de la fața locului, l-a îngrijit o perioadă și apoi l-a plasat în cuibul adoptiv. Aici Lembe s-a integrat foarte bine, iar ornitologii l-au poreclit „Parașutistul” deoarece a scăpat cu viață din prima sa cumpănă a vieții.

Pe 19 august, când a împlinit 3 luni și jumătate, puiul a fost echipat cu un transmițător GPS și a pornit în prima sa migrație spre Africa, traversând Lituania, Letonia, Belarus și Ucraina, aflată în război, iar pe 6 septembrie, semnalul a dispărut. Cocostârcul negru Lambe a fost găsit omorât, pe malul unui lac de lângă satul Pîrjota, raionul Rîșcani.

În apă și pe mal erau alte patru păsări moarte – lopătari, o specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Poliția a deschis un dosar penal, iar expertiza balistică și veterinară ar fi confirmat că păsările au fost împușcate. Între timp, Ministerul Mediului anunță că trei arme au fost deja ridicate de la persoane bănuite și că acest caz va fi documentat ca un braconaj și infracțiune penală.

Contactat de PRO TV, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Rîșcani a declarat că ancheta este în desfășurare, dar nu sunt informații noi ce pot fi comunicate.