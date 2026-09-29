Un tânăr din Chișinău a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile, după ce a acumulat numărul maxim de puncte de penalizare. Acesta a fost surprins în timp ce traversa spațiul verde dintre sensurile de circulație și ajungea pe contrasens. Incidentul a fost documentat de Inspectoratul Național de Securitate Publică, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord.

Potrivit INSP, este vorba despre un tânăr de 26 de ani care conducea un Mercedes pe bulevardul Dacia din capitală.

Din imagini se vede cum șoferul traversează spațiul verde dintre sensurile de circulație și ajunge pe contrasens, continuându-și deplasarea pe banda destinată traficului din sens opus.

Ulterior, acesta a fost sancționat pentru comportament agresiv în trafic și deteriorarea intenționată a bunurilor.

Fără dreptul de a conduce, timp de 30 de zile

Pentru încălcările surprinse de camerele de supraveghere a traficului, șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a acumulat numărul maxim de puncte de penalizare.