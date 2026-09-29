Un șofer de 32 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a intrat cu mașina în balustrada și scările unui bloc de locuit, în acestă dimineață, pe o stradă din capitală. Bărbatul era în stare avansată de ebrietate, norma admoisbilă fiind depășită de aproape 7 ori.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 5:00, pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău.



Preliminar, bărbatul ar fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit în balustrada și scările unui bloc de locuit.

În urma accidentului, nicio persoană n-a avut de suferit.

Conducătorul, în stare de ebrietate

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat o concentrație de 1,02 mg/l alcool în aerul expirat.

Acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă documentarea cazului.