Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce în două cazuri diferite, a urcat băut la volan, provocând două accidente la Chișinău. De asemenea, i-a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat la 17 ianuarie 2026. Bărbatul a consumat alcool, apoi a urcat la volanul automobilului său și, în timp ce se deplasa prin Chișinău, a pierdut controlul asupra vehiculului, lovind gardul metalic al unui complex locativ.

La locul accidentului au intervenit mai mulți martori, care au chemat poliția.

Șoferul era singur în vehicul, era dezorientat și își pierdea echilibrul. Când a venit poliția, acesta a devenit agresiv și a opus rezistență în fața lor.

Un alt caz a avut loc în luna martie

Ulterior, la 4 martie 2026, din nou a urcat băut la volan, a lovit un autoturism care staționa regulamentar pe o stradă din capitală. În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate.

Și în acest caz, martorii au observat că șoferul este agresiv și au chemat poliția.

În ambele cazuri, șoferul a refuzat să facă testarea alcoolscopică și să-i fie prelevate probele biologice. Inculpatul și-a recunoscut vina.

Sancționat pentru o faptă similară în 2019

De asemenea, în anul 2019, acesta a mai fost sancționat pentru o faptă similară. El a fost amendat și i-a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 3 ani.