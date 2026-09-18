Un șofer „grăbit” din Chișinău a ales să urce cu mașina pe trotuar pentru a evita ambuteiajul și a-și continua drumul. Momentul a fost surprins de o cameră de bord și publicat ulterior pe rețelele de socializare.

Din imagini se vede că mai multe mașini sunt blocate în ambuteiaj pe strada Bariera Sculeni din capitală. Într-un moment, un automobil aflat în spatele coloanei părăsește banda de circulație și urcă pe trotuar.

Șoferul își continuă deplasarea pe trotuar, trecând pe lângă mașinile care așteaptă în ambuteiaj. După ce înaintează pe trotuar, acesta revine în zona carosabilului și virează la dreapta.

Manevra a atras atenția internauților, imaginile fiind distribuite pe rețelele de socializare.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la INSP au menționat că cazul a fost înregistrat și că vor reveni cu detalii.

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