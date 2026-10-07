O femeie de 73 de ani din Chișinău a ajuns să-și vândă apartamentul și să transmită banii unor escroci, după ce a fost convinsă că pe numele său ar fi fost întocmită o procură care le-ar permite altor persoane să-i acceseze conturile și să-i înstrăineze bunurile.

Potrivit poliției, femeia a fost contactată de persoane necunoscute care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor instituții și companii cunoscute.

Prin manipulare, suspecții i-ar fi spus că pe numele ei ar fi fost întocmită o procură, în baza căreia alte persoane ar putea contracta credite, retrage bani din conturile sale și chiar să-i vândă bunurile.

Sub pretextul că trebuie să-și „protejeze” patrimoniul, femeia ar fi fost determinată inițial să transfere 10 mii de lei.

Ulterior, escrocii ar fi convins-o să vândă un apartament pentru 70 de mii de euro, după care să le transmită întreaga sumă, sub pretextul că banii vor fi păstrați într-un loc sigur.

Prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei

Poliția precizează că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, două cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime.

Prejudiciul total estimat în cele două cazuri se ridică la 1.833.755 de lei.

În același timp, vigilența unor cetățeni a permis dejucarea a 57 de tentative de escrocherie, înainte ca acestea să producă prejudicii.

Poliția: Nu divulgați datele și nu transferați bani

Organele de drept le recomandă cetățenilor să nu transmită bani și să nu divulge date personale sau bancare persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea pretind că reprezintă instituții sau companii cunoscute.

În cazul unor solicitări suspecte, poliția recomandă încheierea imediată a conversației și verificarea informației direct la instituția în numele căreia persoana pretinde că acționează.