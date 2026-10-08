O femeie de 61 de ani din Chișinău a rămas fără peste 1,7 milioane de lei după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției și ai oficiului poștal. Escrocii au convins-o să încheie fictiv o tranzacție de vânzare a locuinței, după care i-au cerut banii în numerar, sub pretextul că îi vor păstra în siguranță.

Potrivit poliției, cazul a avut loc în perioada 19 septembrie – 7 octombrie. Femeia le-a transmis suspecților 1.710.736 de lei, bani obținuți din vânzarea casei.

Escrocherii de peste 2 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, victimele au sesizat alte trei cazuri comise anterior, iar prejudiciul total în aceste dosare depășește 2 milioane de lei.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să sufere prejudicii.

Recomandările poliției

Poliția le recomandă oamenilor să fie atenți la apelurile telefonice în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, băncilor sau altor organizații și solicită bani ori date personale. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani și să nu divulge date bancare sau coduri de acces.

În cazul unui apel suspect, conversația trebuie încheiată, iar poliția sesizată imediat.