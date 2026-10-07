Avaria din Scuarul Catedralei, asupra căreia au existat dispute între reprezentanții Primăriei Chișinău și Termoelectrica, a fost confirmată în urma lucrărilor de excavare efectuate astăzi, 7 octombrie. Termoelectrica susține că săpăturile au scos la iveală defecțiunea la conducta subterană și au confirmat datele înregistrate anterior de sistemul de dispecerat.

Compania a publicat și un material video în care se vede conducta spartă și locul în care a fost identificată avaria. Potrivit Termoelectrica, imaginile demonstrează necesitatea intervenției și a lucrărilor de reparație.

Reprezentanții companiei explică faptul că o defecțiune la o conductă subterană nu se manifestă în mod obligatoriu printr-o scurgere vizibilă la suprafață. Astfel, lipsa apei sau a agentului termic la nivelul solului nu poate fi considerată, din punct de vedere tehnic, un argument pentru negarea existenței avariei.

Potrivit Termoelectrica, excavarea efectuată astăzi a confirmat atât defecțiunea, cât și necesitatea intervenției pentru remedierea acesteia.

Compania a publicat opt documente

Termoelectrica susține că intervenția are un temei legal și face trimitere la Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2022.

Compania precizează că a publicat opt documente despre care afirmă că demonstrează respectarea procedurii legale de notificare în cazul avariei din Scuarul Catedralei.

Termoelectrica face referire inclusiv la prevederile potrivit cărora lucrările de avarie trebuie efectuate imediat atunci când necesitatea acestora este constatată și consemnată într-un act, cu notificarea persoanelor vizate în ziua începerii lucrărilor.

Totodată, compania amintește că regulamentul interzice limitarea accesului la rețelele termice și stabilește obligații privind securizarea intervenției și restabilirea suprafețelor afectate.

„Am ales să explicăm, să documentăm și să reparăm”

Termoelectrica afirmă că nu dorește să comenteze comportamentul reprezentanților municipalității și susține că a ales să prezinte documentele și dovezile privind avaria.

Compania regretă însă că o intervenție tehnică necesară a ajuns să fie transformată într-un subiect de confruntare politică și face apel la Primăria Chișinău pentru cooperare.

„Căldura din casele chișinăuienilor trebuie să rămână mai presus de orice dispută politică”, transmite Termoelectrica.

Compania cere acces pentru finalizarea lucrărilor

Termoelectrica solicită municipalității să asigure accesul echipelor și al tehnicii pentru executarea reparației și propune crearea unei echipe comune pentru pregătirea infrastructurii pentru sezonul rece.

Reprezentanții companiei spun că lucrările trebuie realizate cât mai rapid, întrucât până la începutul sezonului de încălzire au rămas doar câteva săptămâni, iar instituțiile medicale și de învățământ ar putea avea nevoie de căldură mai devreme.

Termoelectrica susține că fiecare zi disponibilă pentru pregătirea rețelelor este importantă, iar amânarea intervenției ar putea crește riscul unor probleme în asigurarea confortului termic al locuitorilor municipiului.

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De unde a pornit conflictul între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Conflictul a pornit de la lucrările pe care Termoelectrica vrea să le facă în zonă. Compania spune că intenționează să intervină pentru remedierea avariei la rețeaua termică. Primăria susține însă că săpăturile sunt făcute fără permisiune și cere respectarea procedurilor.

Astfel, o avarie la rețeaua termică s-a transformat într-un conflict deschis între reprezentanții administrației municipale, poliție și Termoelectrica, iar situația din scuarul Catedralei rămâne tensionată.

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