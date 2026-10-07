Pentru un trai decent, o familie de patru persoane – doi adulți salariați și doi copii – ar avea nevoie de aproximativ 68 de mii de lei lunar. Este concluzia unui studiu realizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Autorii au calculat și valoarea minimului de existență, indicator în baza căruia sunt stabilite pensiile, salariul minim și alte prestații sociale. Potrivit studiului, acesta ar trebui să fie de aproximativ 5 mii de lei lunar, cu 64 la sută mai mult decât în prezent.

Conform studiului, minimul de existență nu înseamnă doar să ai ce pune pe masă. În coș ar trebui să intre produsele alimentare, hainele și încălțămintea, produsele de igienă, medicamentele, electrocasnicele, transportul, telefonia și internetul. Pentru copii sunt prevăzute cheltuieli pentru educație, rechizite, activități extrașcolare și sport. Iar pentru un trai decent sunt luate în calcul și recreerea, cultura, concediul anual și economiile. Astfel, minimul de existență ar trebui să fie de circa 5 mii de lei lunar, cu 64% mai mult decât în prezent.

VALORI DE REFERINȚĂ

-MINIM DE EXISTENȚĂ – aproximativ 5 mii lei/persoană

-TRAI DECENT – aproximativ 68 000 lei/familie

Iar pentru un trai decent, o familie de patru persoane, formată din doi adulți salariați și doi copii, ar avea nevoie de aproape 68 de mii de lei pe lună.

Veaceslav IONIȚA, EXPERT ECONOMIC: „Dacă un angajat nu-și poate permite să meargă într-o vacanță el nu se poate recupera, el nu poate fi o forță de muncă normală. Nu mai vorbim doar de minimum de existență ca să nu moară de foame. Vorbim cât este el de integrat în societate. Poate el să-și permită o vacanță? La noi în Moldova sondajul a arătat că 70 de sută din oameni nici nu au mers în vacanță și nici nu planifică să meargă.”

COȘUL ALIMENTAR PROPUS:

CANTITĂȚI MAI MICI:

-Pâine și produse de panificație

-Făină de grâu

-Cartofi



CANTITĂȚI MAI MARI:

-Carne

-Lactate

-Fructe

-Fructe de pădure

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Sunt schimbări și în ceea ce privește alimentele incluse în coș. Noua metodologie ține cont de recomandările nutriționale și propune mai puțină pâine și produse de panificație, mai puțină făină de grâu și mai puțini cartofi. În schimb, cantitățile de carne, lactate, fructe și fructe de pădure ar urma să crească.”

Studiul mai relevă că salariul minim pe economie trebuie să acopere acest minim de existență.

Mihai-Gabriel CIOBANU, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Din perspectiva noastră, salariul minim a crescut semnificativ în ultimii 5 ani, noi avem o creștere de peste 115%. Am început de la 2 mii de lei în 2021, suntem la 6300 de lei acum, dar asta încă nu este destul, planul nostru este să creștem la 10 mii de lei, cel puțin în umrătorii ani.”

Minimul de existență este instrumentul folosit de autorități pentru calcularea pensiilor, salariului minim și alte prestații sociale. Ultima dată acest calcul a avut loc în 2013, deși ar trebui să fie revăzut o dată la cinci ani, spune studiul.

Anatolii ROJCO, AUTORUL STUDIULUI: „De ce a venit nevoia de a revizui metodologia care era folosită până acum? Metodologia veche a fost implementată în 2012. Calculați! A trecut mult timp. S-au schimbat condițiile de trai, s-au schimbat prețurile. Evident, nu a trebuit doar de recalculat, dar de văzut ce schimbări sunt necesare în metodologie.”

Studiul a fost elaborat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert.