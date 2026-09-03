Un bărbat de 62 de ani a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Bălți, după ce un băiat de 15 ani a observat flăcările și a alertat pompierii aflați în apropiere.

Potrivit IGSU, incendiul a avut loc ieri seara, pe strada Victoriei din Bălți, într-un apartament cu două camere de la etajul întâi al unui bloc cu cinci nivele.

Băiatul a observat flăcările și a anunțat pompierii, care se aflau în apropierea blocului pentru a stinge un tomberon cu gunoi. Acesta le-a spus salvatorilor și că în apartament se află o persoană.

Bărbatul a fost găsit la podea

Pompierii au găsit un bărbat conștient, căzut la podea. Acesta a fost evacuat și a primit primul ajutor medical de la salvatori.

Bărbatul a suferit arsuri de gradul II și III la picior. Ulterior, acesta a fost preluat de medici și transportat la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale.

Incendiul a fost localizat la ora 20:51 și lichidat complet la ora 21:26. Focul a deteriorat parțial bunurile materiale dintr-o cameră.

Potrivit IGSU, reacția promptă a băiatului, care a observat incendiul și a anunțat pompierii despre prezența unei persoane în apartament, a contribuit la salvarea vieții bărbatului.

IGSU le amintește oamenilor ca, în cazul izbucnirii unui incendiu, să apeleze imediat Serviciul 112 și să comunice cât mai exact adresa și dacă în locuință se află persoane în pericol.

Sursă video: esp.md